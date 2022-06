Agressão a Robson: Corinthians, Atlético-MG e outros clubes manifestam apoio ao Fortaleza

A agressão contra o jogador Robson, do Fortaleza, causou uma movimentação nacional de clubes brasileiros em apoio ao Tricolor do Pici e aos atletas leoninos, que passaram por momentos tensos, ontem, na chegada do time no Aeroporto Pinto Martins.

Assim como o Ceará e a Federação Cearense de Futebol (FCF), que já haviam manifestado solidariedade anteriormente, outras equipes das Séries A e B do Brasileiro também publicaram notas em redes sociais.

O Corinthians foi um deles, lamentando os fatos ocorridos. "O Corinthians se solidariza com o Fortaleza e o atacante Robson e repudia os atos de violência registrados nesta sexta-feira. Reforçamos nosso desejo de um ambiente de paz e respeito em um futebol sem ódio", escreveu o perfil do clube.

O Atlético-MG também escreveu: "Definitivamente, futebol e violência não podem andar juntos! Repudiamos veementemente os atos violentos sofridos pelo elenco do @FortalezaEC e, em especial, o atleta Robson. O #Galo está junto com vocês por um futebol em paz".

Veja outras notas de clubes de futebol

Fatos lamentáveis

Após a derrota contra o Avaí pelo Brasileiro, jogadores e comissão técnica do Fortaleza foram recepecionados por cerca de 60 torcedores no Aeroporto Pinto Martins, na tarde desta sexta-feira (17).

Jogador do Fortaleza é agredido durante protesto da torcida no aeroporto https://t.co/EPdPeBIkkC pic.twitter.com/JB0BzfwJog — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 17, 2022

Já do lado de fora do aeroporto, o jogador Robson foi confrontado por um grupo menor e mais exaltado de torcedores. Um deles desferiu um golpe de capacete no jogador, que felizmente conseguiu desviar.

Jogadores e o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que também foram hostilizados, publicaram manifestos em redes sociais.