Vojvoda é expulso e não comanda o Fortaleza em duelo com o Atlético-MG

O técnico Juan Pablo Vojvoda foi expulso de campo na vitória do Fortaleza diante do América-MG, neste domingo (19), na Arena Castelão. Assim, o argentino não vai comandar a equipe no jogo contra o Atlético-MG.

O Tricolor venceu o Coelho por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu. Foi a segunda vitória do time no Brasileirão.

O LANCE

Aos 40 minutos do segundo tempo, o árbitro Leandro Vuaden chamou o VAR para analisar um possível pênalti durante disputa de bola entre Titi e Conti.

Foi aí que o técnico argentino se exaltou e reclamou bastante em direção a cabine do árbitro de vídeo. Como consequência, ele recebeu o cartão vermelho do juiz.

O treinador do Leão vai cumprir suspensão automática de uma partida sem comandar a equipe à beira do campo. Logo, não vai comparecer ao duelo contra o Atlético-MG, atual campeão brasileiro, no Mineirão, no próximo sábado (25).