Torcedor do Fortaleza leva sal grosso em jogo contra o América-MG: "para tirar o caé"

A fase do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é tão complicada que vale de tudo. Para que o time possa voltar a vencer, os torcedores mais supersticiosos estão apelando para a fé, e um em especial chamou atenção. Pra o jogo deste domingo (19), contra o América-MG, o torcedor João Oliveira levou sal grosso para jogar no gramado antes da partida.

"Sal grosso, para tirar o caé do Leão", disse ele, em vídeo registrado pelo repórter Lucas Catrib, do Sistema Verdes Mares.

Dentro de campo, o momento é delicado. Com apenas sete pontos em 12 jogos, o Tricolor é o último colocado do Brasileirão e tem somente uma vitória.

Fora de campo, a crise das últimas 72 horas teve protestos da torcida no aeroporto, agressão ao atacante Robson, indisciplina do atacante Renato Kayzer, além de afastamento de Lucas Crispim e conversa de Vojvoda com torcedores que foram ao Pici cobrar melhores resultados.