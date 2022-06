Após 10 rodadas, Fortaleza tem pior ataque do Brasileirão 2022; confira detalhes

O Fortaleza tem feito bons jogos, mas pecado bastante na finalização. O time apresenta o pior ataque da Série A do Brasileirão. Passado quase um terço do torneio nacional, o Tricolor do Pici tem apenas 7 gols marcados em dez jogos.

Das sete vezes em que balançou as redes, três foram diante da torcida, na Arena Castelão. As outras quatro ocorreram como visitante. Pikachu foi o jogador que mais marcou para o time no Brasileirão, com três gols. Moisés, Robson, Zé Welison e Hércules marcaram uma vez cada.

GOLS DO LEÃO NO BRASILEIRO 2022

2ª rodada - Internacional 2 x 1 Fortaleza (Pikachu)

5ª rodada - Fortaleza 1 x 1 São Paulo (Pikachu)

6ª rodada - Botafogo 3 x 1 Fortaleza (Moisés)

8ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Juventude (Zé Welison)

9ª rodada - Flamengo 1 x 2 Fortaleza (Robson e Hércules)

10ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Goiás (Pikachu)

Na outra ponta está o Palmeiras, que soma 17 tentos e lidera o ataque da competição. Ao todo, o Tricolor do Pici levou 13 gols. Desses, seis em casa e sete como visitante. No entanto, a pior defesa é a do Juventude, que sofreu 17 vezes com a ofensiva adversária.

O Fortaleza também é o time que tem menos vitórias, apenas uma. Além disso, a que acumula mais derrotas: são seis. A equipe é lanterna do campeonato e soma seis pontos. Confira a tabela.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda entra em campo neste domingo (12) contra o Athletico-PR, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A Arena Castelão recebe a partida que terá início às 19h (de Brasília).