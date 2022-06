Governadora do Estado atende clubes e Castelão não será interditado para obras no gramado

A Governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela, se manifestou nesta sexta-feira (10) sobre a utilização da Arena Castelão. E após pedido de Ceará e Fortaleza, Izolda garantiu que o estádio não será fechado para reforma no gramado.

"Sobre a necessária troca do gramado do Castelão, seriamente comprometido pelo volume de jogos, informo que atenderei ao apelo de Ceará e Fortaleza, assim como da Federação Cearense de Futebol, de não interditar a arena para obras neste momento. Tudo o que mais quero é apoiar nossos clubes e nosso futebol, tão importante para nosso Estado. As condições do gramado são muito ruins. Prejudicam o bom futebol. Já tínhamos autorizado os recursos para troca em dezembro passado, mas como teríamos que interditar o estádio por até 90 dias e não havia outro local para os jogos, os clubes pediram ao Governo para adiar a obra para o final deste ano, e atendemos a solicitação de Ceará e Fortaleza - afirmou Izolda.

Veto

Em reunião nesta quinta-feira (9), representantes do Governo se mostraram dispostos a fecharam o estádio já na última segunda-feira (13), se necessário, mas Ceará e Fortaleza não concordam em fechar o Castelão para reforma do gramado, que duraria cerca de 90 dias.

"Com as justas críticas ao atual estado do gramado, achei necessária a troca imediata, com licitação e recursos já garantidos, mas com o novo pedido dos times e Federação, adiaremos a interdição mais uma vez, determinando que sejam feitos todos os esforços necessários para a melhoria parcial do que for possível. Repito: respeito nossos clubes e a torcida, e tudo que faremos será pela melhoria do nosso futebol", completou Izolda.

Legenda: A Arena Castelão é a praça esportiva que mais recebeu jogos no país neste ano, com mais de 38 partidas Foto: Kid Júnior/SVM

Clubes

AInda na reunião de segunda-feira, em resposta à proposta do governo estadual, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, indagou que não há outra possibilidade que não seja, apenas, a manuntenção do gramado por conta do calendário cheio das equipes.

"Não tem como parar. Como vai parar a Arena Castelão agora? Os dois times terão dois confrontos históricos em competições sul-americanas, dois jogos pela Copa do Brasil e jogos pela Série A. E vai jogar aonde no PV, que só cabe 10 mil pessoas?", questionou Marcelo Paz.

Na mesma linha de raciocínio, o diretor de Promoções e Atividades Sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro, disse que o clube está disposto a encontrar outras formas de colaborar para melhorar a situação de todo o evento para o público.

"Estamos cientes da dificuldade para manter um equipamento como a Arena Castelão, e buscamos sempre oferecer a melhor experiência para o nosso torcedor", ponderou Veridiano.

Preocupada com a situação do gramado da praça esportiva, a Conmebol enviou ofício para realização de vistoria no estádio na próxima segunda-feira (13), com intuito de contribuir e até investir na melhora do gramado. A entidade que organiza a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América, ficou de mandar profissionais para analisar o que pode ser feito. A informação foi passada pelos representantes de Ceará e Fortaleza.

ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS

Visto como possível solução para diminuir a carga de jogos na Arena Castelão, o estádio Presidente Vargas está com capacidade reduzida e pode receber apenas 10 mil pessoas, dos 20.166 lugares disponíveis no estádio. Em suas respostas, os gestores dos clubes negaram a possibilidade da realização de jogos no local.