Fortaleza anuncia contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves. O atleta, de 22 anos, pertence ao Palmeiras e chega ao clube cearense por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra.

Em 2022, Lucas Esteves atuou em 32 partidas pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos, com um gol marcado e uma assistência assinalada. No Tricolor do Pici, disputará a titularidade com Bruno Pacheco.

Esteves é a 5ª contratação do Fortaleza para 2023. Foram anunciados: o goleiro João Ricardo, lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o ala Yago Pikachu e o meio-campista Christian Bernardi.

Ficha Técnica

Nome: Lucas Esteves Souza (Lucas Esteves)

Nascimento: 24/06/2000 (22 anos)

Posição: Lateral-esquerdo

Títulos: Taça Libertadores da América (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020) e Campeonato Paulista (2020)

Clubes: Palmeiras, Colorado Rapids (EUA) e Fortaleza

