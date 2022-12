Goiás anuncia Bruno Melo, emprestado pelo Fortaleza

O Goiás anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Bruno Melo, que pertence ao Fortaleza. O lateral-esquerdo de 30 anos chega ao Verdão por empréstimo até o final de 2023. Ele também atua como zagueiro.

Anúncio do Goiás

SEJA BEM-VINDO, BRUNO MELO! 🤝🇳🇬



O lateral-esquerdo Bruno Melo, de 30 anos, é o novo reforço do Verdão! O atleta assinou contrato com o #MaiorDoCentroOeste até o fim de 2023.



Vamos juntos! 🤝 pic.twitter.com/8bwgQn9EoO — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) December 30, 2022

Neste ano, o cearense defendeu o Corinthians, mas teve poucas oportunidades e atuou somente em 13 jogos.

PELO FORTALEZA

Bruno Melo, que tem contrato com o Fortaleza até 2024, jogou 210 partidas pelo clube e é o lateral com mais gols na história do Tricolor de Aço: 29.

Ele conquistou a Série B em 2018, a Copa do Nordeste em 2019, cinco títulos do Campeonato Cearense, nos anos de 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021, além de duas Taça do Campeões, em 2016 e 2017.