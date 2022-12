Pretendido pelo Fortaleza, Wellington Rato é anunciado pelo São Paulo

Wellington Rato é o novo reforço do São Paulo para a temporada 2023. O time paulista anunciou neste sábado a contratação do meia-atacante, que se destacou com a camisa do Atlético-GO ao longo de 2022 e despertou o interesse do técnico Rogério Ceni. O vínculo do atleta com a equipe tricolor é de três anos.

"Após muita disputa com outros clubes, conseguimos trazer o Wellington Rato. Jogador de empenho e com boa qualidade técnica, que tem características importantes para o nosso elenco e se destacou no ano passado. Seja bem-vindo!", disse o Presidente Julio Casares.

😀 Wellington Rato: “Estou muito feliz de estar aqui e vestir essa camisa”.#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/rmzMVnPMTN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 17, 2022

O São Paulo precisou vencer a concorrência de clubes como Cruzeiro e Vasco, mas prevaleceu a preferência de Wellington Rato de jogar no clube tricolor. O jogador de 30 anos começou a carreira no Audax Rio e passou por Red Bull Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa, Joinville e Ferroviário, antes de chegar ao Atlético-GO, em 2020. No meio desse período, chegou a ser emprestado para o V-Varen Nagasaki, do Japão.

O meia-atacante fez 100 jogos com a camisa rubro-negra, marcou 21 gols, 15 deles na última temporada. Contribuiu ainda com 14 assistências. "Estou muito feliz de estar aqui e vestir essa camisa. Quero retribuir o carinho dos torcedores que já recebi pelas redes sociais. Estou com muita vontade de vestir essa camisa, porque é a realização de um sonho. Espero ser feliz aqui", afirmou Wellington Rato.

Antes, o São Paulo já havia confirmado dois reforços: o goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, e o atacante Pedrinho, ex- Lokomotiv, da Rússia. Os dois estão treinando com o elenco desde quarta-feira, data da reapresentação tricolor após as férias.