Fortaleza acerta venda de Robson para o Coritiba

O Fortaleza oficializou na noite desta sexta-feira (6), a venda do atacante Robson ao Coritiba. O jogador tinha contrato com o Leão até o fim de 2023, mas foi vendido ao Coxa por R$ 2.220.000,00 em pagamento parcelado. Na negociação, o clube informou também que a venda foi de 100% dos direitos que pertencia do jogador.

Ao anunciar a venda do atacante, o Fortaleza agradeceu ao jogador:

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do atacante Robson para o Coritiba Foot Ball Club. Após realizar 105 jogos, 21 gols e 12 assistências, o atleta deixa o Tricolor de Aço sendo peça importante de duas temporadas históricas com três títulos. pic.twitter.com/GM4grvFlD0 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 7, 2023

"Por todos os gols, dedicação e raça em campo, o Fortaleza agradece imensamente a passagem importante do atleta no Clube. O Tricolor de Aço deseja sucesso ao atleta em seu próximo desafio".

Assim, Robson retorna ao Coritiba após passagens em 2019 e 2020, quando chamou atenção do Fortaleza. Pelo Coxa, foram 67 jogos e 20 gols marcados.

Números de Robson no Leão

Robson atuou em 105 jogos pelo Tricolor de Aço, marcando 21 gols e dando 12 assistências. O atacante chegou ao Fortaleza em 2021, ano em que o clube fez uma temporada histórica.

Decisivo e durante as partidas, o atacante foi o artilheiro com 15 gols, sendo o principal goleador do Fortaleza no Brasileirão. Além disso, participou da inesquecível campanha de 4º lugar na Série A e a conquista da vaga inédita na Libertadores. Além disso, chegou ao 3º lugar na Copa do Brasil e foi Campeão Cearense.

Na temporada passada, o atacante fez 48 jogos, somando 6 gols e 5 assistências, além de ter sido Campeão do Nordeste e Bicampeão Cearense.