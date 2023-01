Ceará anuncia meia-atacante Chay

O Ceará confirmou a contratação do meia-atacante Chay nesta segunda-fera (2). Ele vem emprestado do Botafogo e jogará no Vovô até o final de 2023.

O Vovô anunciou a contratação de Chay em video em sua redes sociais

O novo reforço do Ceará tem 32 anos e ao chegar ao clube, já realizou exames médicos. O Botafogo já havia emprestado Chay ao Cruzeiro em 2022. Ele fez 6 jogos pelo time mineiro e deu uma assistência, na campanha do título da Série B.

Pelo Botafogo, o atacante também foi campeão da Série B, em 2021. Pelo time carioca, ele fez 50 jogos, marcou 8 gols e deu 11 assistências.

Chayene Medeiros Oliveira Santos (Chay)

Posição: Meia-atacante

Data de Nascimento: 29/09/1990 – (32 anos)

Clubes na carreira: Bonsucesso/RJ, Songkhla FC/TAI, Muangthong United/TAI, Esan United/TAI, Buriram FC/TAI, Kedah FA/MAL, Mogi Mirim/SP, São Gonçalo/RJ, Rio Branco/AC, América/RJ, Portuguesa/RJ, Botafogo/RJ, Cruzeiro e Ceará.

