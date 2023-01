Ceará anuncia goleiro paraguaio Alfredo Aguilar

O Ceará anunciou o goleiro Alfredo Aguilar como novo reforço. O paraguaio estava no Olímpia/PAR, e chega ao Alvinegro com contrato até o fim de 2023.

Aguilar tem 34 anos e jogou as últimas 5 temporadas no alvinegro paraguaio. Ele já vinha treinando no Vovô e chega para o lugar de João Ricardo, que está se transferindo para o Fortaleza, disputando a posição com o remanescente Richard.

O Vozão anunciou o goleiro em vídeo nas redes sociais

Tem mais reforço no Vozão!🧤



O Paraguaio Alfredo Aguilar é o novo goleiro do Ceará para a temporada. 👊🏁



Seja bem-vindo! ⚫⚪



📲 Saiba mais em: https://t.co/Z5erNWlEhG#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/DcjS21e0er — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 2, 2023

Carreira

Aguilar iniciou sua carreira profissional no futebol no Guarani, também do Paraguai. O goleiro permaneceu no clube de 2006 até 2017. Depois, o goleiro transferiu-se para o Olímpia.



O novo goleiro do Alvinegro defendeu a seleção paraguaia em jogos amistosos, nas edições da Copa América de 2015, 2019 e 2021, e nas eliminatórias sul-americanas para as Copas do Mundo da Rússia e Catar.

Em seu currículo, Aguilar carrega ainda os títulos da Supercopa do Paraguai (2015), além de dois troféus da Liga Paraguaia Apertura (2021 e 2022) e cinco conquistas da Liga Paraguaia Clausura (2016/2018/2019/2020 e 2022).



Confira a ficha técnica do atleta

Nome: Alfredo Ariel Aguilar (Aguilar)

Idade: 34 anos

Naturalidade: San Estanislao/PAR

Clubes por onde passou: Guarani/PAR, Olímpia/PAR e Ceará.

