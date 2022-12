Paulinho é anunciado como novo reforço do Atlético-MG para 2023

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira o primeiro reforço para a temporada 2023. Como era esperado, o atacante Paulinho, ex-Vasco, foi oficializado como jogador do clube mineiro. Ele chega a pedido do técnico Eduardo Coudet, após não ter conseguido ter sequência no futebol alemão. O atleta vinha atuando no Bayer Leverkusen.

Paulinho, 22 anos, custou ao Bayer Leverkusen R$ 80 milhões e tinha contrato apenas até o meio do próximo ano. O Atlético-MG precisou abrir os cofres para assinar com o jogador. Os valores da negociação não foram divulgados por nenhuma das partes.

"Paulinho deixará o Bayer para se juntar ao Atlético, por empréstimo, até que seu contrato termine, ao final da temporada 22/23", disse o clube alemão, em nota. O atacante também comemorou o acerto: "Aqui é Galo!", publicou.

QUEM É PAULINHO?

O atacante iniciou a carreira no Vasco, onde estreou no time profissional com 16 anos. Disputou 35 jogos e marcou sete gols. O bom desempenho chamou a atenção do Bayer Leverkusen, mas Paulinho não conseguiu corresponder como esperado e sofreu no último ano com lesões. Foram 79 partidas e nove gols.

O vínculo por empréstimo vai até o dia 30 de junho de 2023, mas Paulinho e Atlético-MG já alinharam um novo acordo, desta vez, em definitivo. Ele vinha também sendo desejado por clubes como Flamengo e Palmeiras.

Além de conquistar inúmeros títulos nas categorias de base do Vasco, Paulinho estava também no grupo do Brasil que foi campeão olímpico em Tóquio, no ano passado. O atacante é figura constante nas convocações das seleções de base.

Com a chegada de Paulinho, o Atlético-MG cumpre a promessa de seguir forte no mercado para recolocar a equipe nos trilhos dos títulos. Em nível nacional e continental, o clube mineiro passou em branco e viu seus principais rivais (Palmeiras e Flamengo) levantarem troféus em 2022.