Veja 5 lugares para ir no Dia dos Namorados em Fortaleza

Seja ao ar livre, na praia, no parque ou no cinema, Fortaleza oferece inúmeras opções para os casais aproveitarem o Dia dos Namorados neste domingo (12).

Pontos turísticos já tradicionais e outros revitalizados merecem a visita na data especial. O Diário do Nordeste selecionou alguns dos locais ideias na Capital para o momento. Confira:

Pôr do sol na nova Beira Mar

Foto: Fabiane de Paula

A Beira Mar de Fortaleza foi revitalizada e entregue à população no último mês de maio. Visitar as novas áreas de lazer como a pista de cooper, ciclovia, as quadras de areia, o skatepark e a nova feirinha pode ser uma ótima pedida neste Dia dos Namorados. Além, claro, de ser o cenário perfeito para assistir ao pôr do sol ao lado da pessoa amada.

Foto: Nilton Alves

A avenida também tem várias opções de bares e restaurantes, onde os casais podem se refrescar tomando uma água de coco ou recarregando as energias após o passeio na orla.

Neste domingo, haverá música no projeto Pôr do Sol Fortaleza, da Prefeitura, a partir das 17h, no Espigão do Náutico. Farão apresentação os músicos Felipe Adjafre, Philipe Dantas e Luciano Moreno.

Veja detalhes e acompanhe ao vivo a programação: @pordosolfortaleza

Almoço no Passeio Público

Foto: Thiago Gadelha

A Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público, é a mais antiga praça da Cidade. O local possui uma bela vista para o mar e tem como atrativo natural diversas árvores centenárias.

Na praça, localizada na Rua Dr. João Moreira, no Centro da Capital, há a famosa feijoada do restaurante Café Passeio. Ideal para almoçar e passar o domingo em boa companhia.

Piquenique no Parque do Cocó

Foto: José Leomar

Passar o Dia dos Namorados ao ar livre, contemplando a natureza, pode deixar a data ainda mais especial. Localizado na avenida Padre Antônio Tomás, o Parque do Cocó é a maior área verde da Capital, com mais de 2 km de trilhas interligadas.

Para desfrutar ainda mais das paisagens incríveis, os casais podem preparar piqueniques e aproveitar um tempo de qualidade neste domingo.

Manhã na Estação das Artes

Foto: Fabiane de Paula

Inaugurado em março deste ano, o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, também no Centro de Fortaleza, é um convite à vivência de bons momentos.

A praça em frente ao equipamento pode ser local para atividades como andar de bicicleta, de patins e fazer caminhadas.

Abrindo aos domingos pela manhã, a Estação ainda pode ser incluída em roteiros passando por outros espaços próximos, como o Passeio Público, a Cidade da Criança e o Dragão do Mar.

Veja detalhes e a programação: @estacaodasartes.ce

Sessão de cinema no Dragão do Mar

Foto: Kid Júnior

Que tal vivenciar arte e cultura com o parceiro em um dos principais pontos turísticos do Ceará? O Dragão do Mar oferece programação para celebrar o Dia dos Namorados neste domingo. O Cinema Dragão irá exibir sessões especiais na data.

A seleção de filmes busca retratar o amor de forma genuína e diversa através do humor, do drama e do encanto.

Os ingressos para as sessões regulares custam R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira) e, para a Sessão Vitrine 2022, com o filme 'Tantas Almas', R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira).

Veja detalhes e a programação: @cinemadodragao