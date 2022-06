Dia dos Namorados: veja 6 opções de presentes para deixar a data mais especial

Para quem busca comprar o presente ideal no Dia dos Namorados, que acontece já no próximo domingo (12), o Diário do Nordeste organizou uma lista de produtos para a data. Dentre as opções, estão perfumes, bolos e até mesmo vinhos e joias.

No Brasil, a comemoração foi selecionada para o mês de junho por ser um período de desaquecimento das vendas. Como a festa do casamenteiro Santo Antônio acontece em 13 de junho no País, foi decidido deixar as duas datas próximas.

1. Perfumes

Legenda: Estabelecimento possui promoções de perfumes especiais para a data comemorativa Foto: Divulgação/Le'loyn Parfums

Para quem busca presentear o amado com um bom perfume, a loja Le'loyn Parfums separou promoções diversas e exclusivas para o Dia dos Namorados. Dentre os produtos com ofertas, estão:

Carolina Herrera 212 VIP edp Feminino (125 ml): de R$ 729 por R$ 659

de R$ 729 por R$ 659 Carolina Herrera 212 NYC Men edt Masculino (200 ml): de R$ 749 por R$ 629

de R$ 749 por R$ 629 Paco Rabanne 1 MILLION edt Masculino (30 ml): de R$ 299 por R$ 229

de R$ 299 por R$ 229 Jean Paul Gaultier le beau edt Masculino (125 ml): de R$ 599 por R$ 499

de R$ 599 por R$ 499 Mercedes Benz select edt Masculino (50 ml): de R$ 388 por R$ 299

Além disso, a loja ainda organizou uma promoção "Compre e Ganhe". Dentre os itens disponíveis, estão:

Michael Kors Sexy Amber edp Feminino (100 ml) ganhe uma Bolsa MK

ganhe uma Bolsa MK Tommy Hilfiger Impact Intense edp masculino (100 ml) g anhe uma Mala de viagem Tommy Hilfiger

anhe uma Mala de viagem Tommy Hilfiger Mont Blanc legend edp Masculino (100 ml) ganhe um Cantil

Para entrar em contato com a loja é possível acessar o Instagram @leloynparfums ou o número (85) 98609-8272. Os produtos também estão disponíveis nas lojas físicas do Shopping Iguatemi Fortaleza, no 1º piso, e da Rua Leonardo Mora, 2450.

2. Bolos, doces e salgados

Legenda: "Box Dia dos Namorados" contém mimos, caneca personalizada, geleia e caixinha personalizada com 2 brownies Foto: Divulgação/Costa Mendes

A padaria Costa Mendes ofertará rodízio de pizzas e massas no domingo (12) com música ao vivo. Além disso, conta com promoções em produtos como tortas, bolos e boxes de mimos. Confira:

Box Dia dos Namorados: R$ 179,99. Contém 12 itens, dentes eles: pão brioche Costa Mendes, nutella, geleia homemade, barra recheada brigadeiro crocante; caixinha personalizada com 2 brownies, além de box vermelha e caneca personalizada;

R$ 179,99. Contém 12 itens, dentes eles: pão brioche Costa Mendes, nutella, geleia homemade, barra recheada brigadeiro crocante; caixinha personalizada com 2 brownies, além de box vermelha e caneca personalizada; Festa Na Caixa Bento Mini: R$ 79,99. Contém 5 itens, entre eles um bolo “Mini Bento” Eu te amo; duas coxinhas de frango; refrigerante ou suco, além de uma caneca e uma almofada Love;

R$ 79,99. Contém 5 itens, entre eles um bolo “Mini Bento” Eu te amo; duas coxinhas de frango; refrigerante ou suco, além de uma caneca e uma almofada Love; Caixinha com 2 Brownies “Dia dos Namorados”: R$ 16,99;

R$ 16,99; Canecas Personalizadas com 5 bombons Serenatas: R$ 32,99;

R$ 32,99; Bolos Red Velvet: R$ 29,99;

R$ 29,99; Mini Bentos Cakes: R$ 19,99

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @padariacostamendes ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 3494-5050. Endereços:

Av. Barão de Studart, 777, Aldeota

Rua Professor Costa Mendes, 609, Montese⠀⠀

Rua Raul Cabral, 103, Vila União

3. Roupas: de vestidos e blusas a shorts e calças

No caso de quem busca por roupas a preços acessíveis, o Ponto da Moda organizou descontos e promoções a partir de R$ 19,99.

Legenda: Estabelecimento vende roupas a preços acessíveis a partir de R$19,99 Foto: Divulgação/Ponto da Moda

De vestidos e blusas a shorts jeans e calças, as unidades apresentam diferentes opções de cor e tamanho para contemplar os diferentes estilos.

Para mulheres:

Cropped regata: R$ 19,99

R$ 19,99 Short viscose: R$ 34,99

R$ 34,99 Blusa Plus: R$ 29,99

R$ 29,99 Short Viscose Plus: R$ 39,99

Para homens:

Bermuda tactel: R$ 29,99

R$ 29,99 Camiseta básica: R$ 24,99

R$ 24,99 Calça jeans: R$ 69,99

R$ 69,99 Bermuda moletom: R$ 39,99

4. Decoração

Pensando em decoração, a loja Pólen Presentes tem produtos como jogo de cama, vasos decorativos, imagens sacras e até mesmo itens básicos para montar uma mesa, como taças, guardanapos e talheres.

Legenda: Pólen Presentes também disponibiliza produtos específicos para decorar a casa no Dia dos Namorados Foto: Reprodução/Instagram

Dentre as imagens sacras, possuem estátuas de São José e Nossa Senhora de Fátima, além de presépios e a Sagrada Família em resina. Dentre alguns itens ofertados mais gerais, tem:

Suporte para pratos: R$ 349,90;

R$ 349,90; Cuscuzeira em Inox: R$ 139,90;

R$ 139,90; Fruteira dourada: R$219,90;

R$219,90; Lugar americano: R$11,90.

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @polenpresentes_ ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 99973-5528. A loja está localizada na Avenida Antônio Sales, 3343, Dionísio Torres.

5. Vinho

No caso dos parceiros que são mais românticos, o vinho é uma boa opção para tornar a data ainda mais íntima e aconchegante. Assim, o presente pode ser aproveitado pelos parceiros durante a própria comemoração. Pensando no Dia dos Namorados, a loja Brava Wine tem produtos para públicos diversos.

Legenda: O vinho pode ser consumido, inclusive, durante o jantar romântico do casal Foto: Reprodução/Instagram

A casa possui opções de vinho tinto, rosé e branco. Dentre alguns que estão em promoção, tem:

Vinho Rosé Piscine (Espanha) 750 mL: R$ 140,00;

R$ 140,00; Vinho Português Periquita Tinto 750mL: R$ 81,48;

R$ 81,48; Vinho Quinta de Bons Ventos Tinto 750ml: R$ 76,86;

R$ 76,86; Vinho Terrazas Reserva Chardonnay Branco 750ml: R$ 188,00.

Os produtos podem ser pedidos através do aplicativo Brava Wine; do iFood; do telefone de WhatsApp, (85) 98183-4755; e do site oficial.

Além disso, outras informações são encontradas na página do Instagram @lojabravawine. A loja está localizada na Avenida Padre Antônio Tomás, 850, Aldeota.

6. Joias

Já no caso daqueles que desejam presentear o parceiro com um presente mais único, a Tallis Joias possui opções de anéis, brincos, colares e pulseiras.

Além disso, preparou uma coleção especial para o Dia dos Namorados, incluindo argola de ouro com diamantes em formato de coração; bracelete de ouro com diamantes ou ouro branco; e até mesmo um pingente de coração, também em ouro.

Legenda: Loja oferece pulseiras de brilhantes; bracelete espaçado; corrente com cravação e até anéis com lapidações de diamantes Foto: Reprodução/Instagram

Quem deseja ver outros tipos de joias disponíveis, é possível acessar o Instagram @tallisjoias ou o site Tallis Joias. A loja possui unidades em três shoppings de Fortaleza:

Loja Riomar;

Loja Iguatemi;

Loja Aldeota