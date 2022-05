Beira-Mar ontem e hoje: veja antes e depois da avenida após obra de requalificação

Após quase quatro anos de obras e adiamentos na entrega, a requalificação da Avenida Beira-Mar foi finalizada e entregue à população de Fortaleza oficialmente na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com a Prefeitura Municipal, são mais de 125 mil m² de área urbanizada, 3 km de nova pavimentação com piso intertravado, calçadas e sistema de drenagem. O investimento foi de R$ 120 milhões.

Veja os principais itens que mudaram na principal via turística da Capital cearense:

Ciclovia e pista de cooper

A engorda da faixa de areia entre os espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira facilitou a urbanização da área, trazendo espaços exclusivos para pedestres e ciclistas. A via também recebeu uma estação do programa Bicicletar.

Banheiros

Foto: Fabiane de Paula

São 7 complexos de banheiros públicos com chuveiros para banhistas e atletas.

Quadras de areia

Diversos equipamentos esportivos foram instalados na reforma, como quadra poliesportiva, quadras de areia e academia ao ar livre.

Skatepark

Foto: Fabiane de Paula

O equipamento conta com pista no formato bowl e um mini bowl para skatistas mais experientes, além de complexo de pistas com obstáculos para o “street skate”.

Estacionamentos

Foram criadas 350 vagas de estacionamento em bolsões ao longo da via.

Nova Feirinha

A partir desta sexta (20), os 707 boxes da Feirinha da Beira-Mar passam a funcionar em sua nova estrutura metálica, porta de rolar e sombreamento. Ela passa a funcionar das 16h às 22h, de domingo a domingo, para comércio de artesanatos, roupas, acessórios e pinturas.

História da Beira-Mar

A Avenida foi construída oficialmente a partir de 1961, na gestão do prefeito Manuel Cordeiro Neto, embora já tivesse um "rascunho" desde meados dos anos 1920, quando a região do Meireles era ocupada por pescadores.

A inauguração do primeiro trecho, de 1,5 km, ocorreu em 1963, mas a conclusão só aconteceu na administração do prefeito general Murilo Borges (1963-1967).

Legenda: Vista aérea da Avenida Beira-Mar no trecho da Volta da Jurema, em 1981. Foto: Gentil Barreira

Primeiramente, ela se chamava Avenida Getúlio Vargas, em homenagem ao ex-presidente brasileiro. Em 1964, passou a se chamar Avenida Presidente Kennedy, em alusão ao presidente americano morto no ano anterior. Porém, ficou conhecida pela população como "Beira-Mar".

Legenda: Visão panorâmica da avenida em 1988. Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Nas décadas seguintes, a via se tornou uma importante zona de lazer e local cobiçado para a criação de negócios ligados a turismo e entretenimento. O calçadão foi construído em 1979. Na década de 1980, foi instalada a Feirinha que dura até hoje.