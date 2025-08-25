Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'Yesterday - A Trilha do Sucesso' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (25/8)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 25/8 traz comédia com músicas dos Beatles

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
cartaz do filme yesterday, que será exibido na sessão da tarde
Legenda: Filme será exibido na Sessão da Tarde desta segunda-feira (25)
Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, 25/8, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", uma comédia dirigida por Danny Boyle, que estreou em 2019.

O filme conta a história de um cantor que, após um acidente, acorda em um mundo onde só ele lembra as músicas dos Beatles.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Depois de sofrer um acidente, um cantor e compositor acorda em uma estranha realidade em que ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, ele se transforma em um grande sucesso, mas a fama tem seu preço.

Conheça o elenco principal de "Yesterday - A Trilha do Sucesso"

A trama de Yesterday - A Trilha do Sucesso ganha vida através de um elenco que entrega atuação. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Alexander Arnold

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • Danny Boyle, responsável pelo filme, é fã dos Beatles e enviou cópias da produção aos músicos e às famílias
  • Em entrevista, em 2019, Paul McCartney chegou a dizer que achou, no início, que a ideia do filme era "terrível"
  • Paul assistiu ao filme na estreia, ao lado da esposa, em um cinema de Hamptons
  • Os produtores tiveram autorização para usar as músicas dos artistas

Assista ao trailer de Yesterday - A Trilha do Sucesso

Assista ao trailer de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

A. Seraphim
Há 11 minutos
