TV Globo exibe 'Yesterday - A Trilha do Sucesso' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (25/8)

Nesta segunda-feira, 25/8, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", uma comédia dirigida por Danny Boyle, que estreou em 2019.

O filme conta a história de um cantor que, após um acidente, acorda em um mundo onde só ele lembra as músicas dos Beatles.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Depois de sofrer um acidente, um cantor e compositor acorda em uma estranha realidade em que ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, ele se transforma em um grande sucesso, mas a fama tem seu preço.

Conheça o elenco principal de "Yesterday - A Trilha do Sucesso"

A trama de Yesterday - A Trilha do Sucesso ganha vida através de um elenco que entrega atuação. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Alexander Arnold

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

Danny Boyle, responsável pelo filme, é fã dos Beatles e enviou cópias da produção aos músicos e às famílias

Em entrevista, em 2019, Paul McCartney chegou a dizer que achou, no início, que a ideia do filme era "terrível"

Paul assistiu ao filme na estreia, ao lado da esposa, em um cinema de Hamptons

Os produtores tiveram autorização para usar as músicas dos artistas

Assista ao trailer de Yesterday - A Trilha do Sucesso

Assista ao trailer de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: