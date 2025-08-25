TV Globo exibe 'Yesterday - A Trilha do Sucesso' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (25/8)
Nesta segunda-feira, 25/8, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", uma comédia dirigida por Danny Boyle, que estreou em 2019.
O filme conta a história de um cantor que, após um acidente, acorda em um mundo onde só ele lembra as músicas dos Beatles.
A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" que vai passar na Sessão da Tarde
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Depois de sofrer um acidente, um cantor e compositor acorda em uma estranha realidade em que ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, ele se transforma em um grande sucesso, mas a fama tem seu preço.
Conheça o elenco principal de "Yesterday - A Trilha do Sucesso"
A trama de Yesterday - A Trilha do Sucesso ganha vida através de um elenco que entrega atuação. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Alexander Arnold
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- Danny Boyle, responsável pelo filme, é fã dos Beatles e enviou cópias da produção aos músicos e às famílias
- Em entrevista, em 2019, Paul McCartney chegou a dizer que achou, no início, que a ideia do filme era "terrível"
- Paul assistiu ao filme na estreia, ao lado da esposa, em um cinema de Hamptons
- Os produtores tiveram autorização para usar as músicas dos artistas
Assista ao trailer de Yesterday - A Trilha do Sucesso
Assista ao trailer de "Yesterday - A Trilha do Sucesso" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: