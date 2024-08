Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (20)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (20/8), exibe o filme “As Trapaceiras” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "As Trapaceiras"

Uma britânica sedutora e charmosa une forças com uma australiana esperta e divertida para enganar um jovem e ingênuo bilionário do ramo da tecnologia no sul da França.

Assista ao trailer:

FICHA TÉCNICA DE "As Trapaceiras"