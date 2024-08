CAPTEI: Roberta Ary celebra aniversário com grupo de amigas no Medit Restaurante

Na tarde de sexta-feira, 16, a empresária Roberta Ary reuniu um seleto grupo de amigas para comemorar seu aniversário no Medit Restaurante. Entre sorrisos e abraços, a aniversariante celebrou a rodeada por pessoas queridas.

Compartilhando recordações, a aniversariante dividiu as fatias do Naked Cake, após os parabéns, com as amigas Adriana Bezerra, Márcia Ventura, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita, Andréa Rios, entre outras.

Legenda: Andréa Rios, Roberta Ary e Andréa Delfino Foto: LC Moreira

Roberta vestia uma tendência de oncinha e brincos em azul turquesa. Por lá, mostrou toda sua elegância e simpatia, tornando o encontro ainda mais especial.

LC Moreira fez os registros por lá!

Vem ver!

Legenda: Nara Accioly e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Ventura, Roberta Ary e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Accioly, Simone Jereissati e Inês Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila Correa, Andréa Rios e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bezerra, Márcia Ventura, Cláudia Gradvohl e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart, Cristiane Faria, Vládia Sales e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Dall'Ólio, Adriana Praxedes, Michelle Aragão, Ana Cecília Souza, Niedja Bezerra e Carol Ribeiro Foto: LC Moreira