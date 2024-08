Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (20)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (20) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sarmento procura Cida.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Sarmento procura Cida. Cida avisa a Elano que Sarmento está em sua casa. Penha não consegue contar para Lygia sobre seu romance com Gilson. Dinha diz a Heraldo que vai avisar a polícia se não conseguir falar com Inácio. Chayene procura Inácio. Sarmento tenta convencer Cida a ajudá-lo a fugir. Inácio diz a Tom que não quer mais fingir ser Fabian. Sarmento prende Cida no banheiro e a rouba.

Penha é fotografada beijando Gilson. Rosário fala para Tom que quer outro empresário. Sarmento é preso. Rosário provoca Chayene ao terminar seu show. Conrado chega à casa de Cida e se irrita ao ver Elano. Inácio tenta se desculpar com Rosário. Simone coloca Fabian atrás de uma parede falsa para dublar Inácio. Manuela mostra a Lygia a foto publicada na internet de Penha beijando Gilson.

Inácio chama Rosário no lugar de Chayene para cantar com ele. Rosário reconhece Inácio e ele a beija. Chayene levanta a parede falsa e Fabian aparece cantando. Rosário fica furiosa com Inácio. Fabian entra em pânico ao ver que está no palco. Tom tenta contornar a situação com os jornalistas, mas Chayene atrapalha a entrevista. As fabianáticas correm atrás de Chayene.

Tom afirma a Inácio que a vida dele não será mais a mesma. Lygia reclama por Penha ter mentido para ela sobre Gilson. Humberto declara seu amor a Ariela. Gentil diz que descobrirá tudo sobre o sósia de Fabian. Inácio fala para Romana que não tem medo de Dália. Rosário demite Tom.

Que horas começa?

