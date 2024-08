Matheus Torres e Unna X dão primeiro beijaço no 'Estrela da Casa'; confira

Os participantes Matheus Torres e Unna X, do reality "Estrela da Casa", protagonizaram o primeiro beijaço do programa na tarde desta terça-feira (20). Eles já vinham flertando desde a primeira semana do programa, e o público já "shippava" o casal nas redes sociais.

Eles trocavam carinhos na sala e Unna ajudou Matheus a tirar maquiagem do rosto. O cantor disse "Estou com vontade de te beijar".

Unna o incentivou e eles trocaram um longo beijo. Na madrugada de segunda-feira (19), o casal já havia dada um selinho na cozinha antes de ir dormir.

Nas redes sociais, fãs celebraram o "primeiro beijo oficial". O perfil de Unna repercutiu e até deu nome ao casal: "MaUnna".