Pedro Cardoso fala de Silvio Santos e Delfim Netto: 'Abusadores do Brasil'; veja

O ator Pedro Cardoso criticou as homenagens feitas ao apresentador Silvio Santos, falecido no último fim de semana e ao ex-ministro Delfim Netto, que morreu no dia 12 de agosto e os chamou de "abusadores do Brasil. O Agostinho Carrara de "A Grande Família" disse que eles contribuíram à ditadura militar.

"Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas dizem antes; são degradantes. Os dois serviram à ditadura militar torturadora de 1961, 1964, 1968. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem", disse Cardoso em seu perfil no Instagram no sábado (17), dia da morte de Silvio.

Veja publicação

Segundo o ator, embora a dor dos familiares deva ser respeitada, a morte não os redime. Ele criticou ainda celebridades que dizem lutar pela democracia e hoje enaltecem as duas personalidades que morreram neste mês.

"A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Talvez os tivessem, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas!", comentou.

Cardoso ainda destacou que deixar elogios póstumos "contribuiria para que os servidores das ambições ditatoriais de hoje possam ser tomados também por pessoas benéficas para o Brasil".