Coldplay terá reforço na segurança em show de Viena após ameaças à Taylor Swift

As medidas de segurança para a série de shows da banda britânica Coldplay, em Viena, foram reforçadas, conforme anunciou a polícia austríaca nesta terça-feira (20). A decisão foi tomada após cancelamento dos shows de Taylor Swift em Viena, no começo de agosto.

O show da artista pop seria realizado entre os dias 8 e 10 deste mês, com expectativa de 65 mil espectadores em cada show, mas a polícia descobriu uma ameaça de atentado suicida a bomba. Três homens suspeitos foram presos por planejar o atentado.

“Medidas de segurança reforçadas foram ordenadas e implementadas”, disse à AFP o porta-voz da polícia de Viena, Philipp Hasslinger, por ocasião dos quatro shows que serão realizados no estádio Ernst-Happel. Eles ocorrem nos dias:

21 de agosto: Quarta-feira;

Quarta-feira; 22 de agosto: Quinta-feira;

Quinta-feira; 24 de agosto: Sábado;

Sábado; 25 de agosto: Domingo.

“No entanto, atualmente não há nenhuma ameaça concreta” e os 60 mil espectadores esperados todas as noites "não devem ser privados do prazer de assistir" aos shows do Coldplay, com ingressos esgotados, disse Philipp Hasslinger.

Esses são os primeiros grandes shows a serem realizados no estádio de Viena após o cancelamento dos shows de Taylor Swift.

Mobilização de policiais

No comunicado da polícia, foi dito que haverá "centenas de policiais, à paisana e de uniforme, serão mobilizados para esses eventos”.

Os trabalhadores “dentro e ao redor do estádio serão submetidos a uma verificação de segurança”, enquanto os torcedores poderão ser revistados na entrada do estádio.

No X (antigo Twitter), o vocalista da banda, Chris Martin, compartilhou a animação para o show. "Muito feliz por estar em Viena”, escreveu nesta terça.