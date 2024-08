Priscila Fantin revela que ex abandonou o filho após separação: 'ele não entendia o desaparecimento'

A atriz Priscila Fantin revelou que o ex-companheiro, Renan Abreu, abandonou o filho deles, Romeo Fantin Abreu, após a separação do casal. A informação foi divulgada durante a participação de Priscila no no videocast "Mil e uma tretas", apresentado por Julia Faria e Thaila Ayala.

"O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha 5 anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas", disse. "Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo", declarou.

Veja também Zoeira Gabriela Medeiros, a Buba de Renascer, se irrita com perguntas sobre intimidade: 'desrespeitoso' Zoeira Coldplay terá reforço na segurança em show de Viena após ameaças à Taylor Swift

A atriz afirmou que o filho insistia em ligar para o pai, mas nunca teve retorno. "Ele ficava: 'Vamos ligar para ele, vamos falar com ele'. Eu tentava ligar, e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: 'Já sei, o celular dele deve ter quebrado'. E eu dizia: 'Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim'", relembra.

"Chegou a um ponto em que ele começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido, porque ele não conseguia entender o desaparecimento", contou. Atualmente, Priscila é casada com Bruno Lopes e afirma que o marido assumiu Romeo como se fosse seu próprio filho.