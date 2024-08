Gabriela Medeiros, a Buba de Renascer, se irrita com perguntas sobre intimidade: 'desrespeitoso'

Intérprete da personagem Buba em “Renascer”, da TV Globo, Gabriela Medeiros utilizou as redes sociais, nessa segunda-feira (19), para desabafar sobre questionamentos do público em relação à sua intimidade. A atriz, que é uma mulher trans, pediu aos seguidores para pararem de perguntar sobre suas partes íntimas.

Em story publicado no Instagram, a artista reforçou que o assunto é pessoal, mostrando-se irritada com as indagações dos fãs.

“Galerinha, tem tantas coisas legais para vocês saberem a respeito de mim, além de genitália sexual, que vocês não tem noção! Cuidem da genitália de vocês que eu cuido da minha, tá? Isso é um assunto pertinente somente a mim, não sou obrigada a ficar compartilhando isso com vocês”, escreveu.

Ainda durante o desabafo, ela classificou os questionamentos como “desrespeitosos” e pontuou que sua existência vai além de sua identidade de gênero.

“Eu acho desrespeitoso ficarem sempre me fazendo esse tipo de pergunta. Vai mudar o que na vida de vocês? Nada, ué. Então, pronto. Parem de reduzir minha existência a isso. Eu vou além disso, meu corpo vai além!!! Minha existência, por si só, vai além”, declarou ela.