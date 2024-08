Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (20)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (20) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Quinota exige falar com Ariosto, e Marcelo Gouveia e Deodora conseguem escapar sem ser vistos.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Quinota exige falar com Ariosto, e Marcelo Gouveia e Deodora conseguem escapar sem ser vistos. Artur desperta no cativeiro. Quinota estranha a resposta de Ariosto sobre Artur, e volta a pedir ao sogro que desfaça a sociedade com Zefa Leonel na Gruta Azul. Cira ouve a conversa de Quinota e Ariosto e deduz que a moça está grávida.

Fé reforça sua desconfiança de que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Blandina devolve todo o dinheiro que roubou de Dracena. Dracena repreende Corina por explorar Tia Salete. Blandina se apresenta a Zefa Leonel como sócia da Gruta Azul. Marcelo Gouveia avisa Quinota que Artur foi sequestrado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.