Banco Inter fora do ar? Usuários relatam instabilidade em pix nesta terça (20)

Usuários do Banco Inter relataram instabilidade no aplicativo nesta terça-feira (20). Conforme alguns clientes publicaram na rede X (antigo Twitter), eles não estão conseguindo acessar algumas funções, nem realizar transações, como fazer PIX.

Em alguns casos, apareceu a seguinte mensagem: "O banco associado a essa chave Pix está com instabilidade e a transferência pode ser recusada".

Conforme o Downdetector, site usado para monitorar o funcionamento de serviços online, foram registrada 1,2 mil reclamações até às 20h25.

Os problemas mais notificados são: 93% por não conseguir realizar PIX, 4% com dificuldades para realizar transferências em operações no internet banking e 3% pela impossibilidade de fazer login no aplicativo da instituição.

O Banco Inter ainda não se pronunciou sobre a instabilidade em seu sistema.