Bolsa Família: Caixa paga beneficiários com NIS de final 2 nesta terça (20); veja calendário

Os beneficiários do programa Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) final 2 recebem, a partir desta terça-feira (20), a parcela de agosto do auxílio, através da Caixa Econômica Federal.

O pagamento deste mês começou nessa segunda-feira (19), com os indivíduos de NIS com final 1. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o investimento neste período é de R$ 14,12 bilhões.

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para 30 de agosto. As transferências são realizadas sempre em dias úteis.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE AGOSTO

Final do NIS 1 - pagamento em 19/8

Final do NIS 2 - pagamento em 20/8

Final do NIS 3 - pagamento em 21/8

Final do NIS 4 - pagamento em 22/8

Final do NIS 5 - pagamento em 23/8

Final do NIS 6 - pagamento em 26/8

Final do NIS 7 - pagamento em 27/8

Final do NIS 8 - pagamento em 28/8

Final do NIS 9 - pagamento em 29/8

Final do NIS 0 - pagamento em 30/8

Veja também Negócios Uso de computador para acesso à internet cai no Ceará, e celular é o preferido da maioria, diz IBGE Negócios Do Meireles a Messejana: veja os 10 bairros de Fortaleza mais procurados para aluguel de imóveis

CONFIRA PREVISÃO DOS PRÓXIMOS PAGAMENTOS

Conforme o MDS, o benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado.