Do Meireles a Messejana: veja os 10 bairros de Fortaleza mais procurados para aluguel de imóveis

Quem procura imóveis para alugar em Fortaleza tem mais interesse pelos bairros Meireles, Aldeota e Engenheiro Luciano Cavalcante. A conclusão é do Radar Imobiliário, levantamento do DataZAP que avaliou o panorama do mercado imobiliário na Capital em 12 meses.

O Meireles foi o bairro com mais cliques em anúncios para aluguel de imóveis na plataforma, com 8,48% do total. Em seguida, aparecem Aldeota (6,31%), Engenheiro Luciano Cavalcante (3,97%) e Centro (3,76%).

Também estão entre os bairros mais pesquisados para locação Passaré (3,41%), Papicu (2,82%) e Cocó (2,68%).

Veja o ranking de bairros mais procurados para aluguel de imóveis:

Meireles: 8,48% da procura Aldeota: 6,31% da procura Engenheiro Luciano Cavalcante: 3,97% da procura Centro: 3,76% da procura Passaré: 3,41% da procura Papicu: 2,82% da procura Cocó: 2,68% da procura Fátima: 2,58% da procura Messejana: 2,50% da procura Joaquim Távora: 2,47% da procura

O levantamento identificou também a variação da procura por aluguel nesses bairros. O Aldeota foi o bairro que viu a procura mais crescer, com variação de 1,52 pontos percentuais. Já o Cocó (-0,82%) e o Centro (-0,46%) foram os com maior variação negativa.

DESTAQUE DO MEIRELES

O Meireles também se destacou no Radar Imobiliário como o bairro de Fortaleza com maior procura para a venda de imóveis. O bairro registra procura pelo menos dois pontos percentuais maiores que a dos demais.

No levantamento de locação, por exemplo, o Meireles registra procura duas vezes maior que a do terceiro colocado.

O Meireles é o bairro mais caro para a venda de imóveis residenciais, com preço médio R$ 10.307 por m², segundo o índice Fipezap. A região teve valorização de 7,2% em doze meses.

Já para o aluguel residencial, o bairro é o terceiro mais valorizado, com R$ 39,9 por m². Lideram o ranking de preço para locação o Mucuripe (R$ 42,4 por m²) e o Engenheiro Luciano Cavalcante (R$ 40,7 por m²).