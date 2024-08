Em expansão, Sam's Club soma mais de 100 mil sócios nas duas lojas da rede em Fortaleza

Prestes a inaugurar a segunda unidade em Fortaleza, o Sam's Club tem 105 mil associados no Ceará. A base de clientes é a segunda maior do Nordeste e deve aumentar com a abertura da nova loja, na Avenida Washington Soares, prevista para esta terça-feira (20).

A marca do grupo Carrefour funciona no modelo de clube de compras, em que é necessário pagar anuidade para se tornar associado e comprar. A projeção é o Sam's Club termine o ano de 2024 com nove novas lojas em todo o País.

O Ceará se tornará o oitavo estado brasileiro a ter mais de uma unidade da marca, ao lado de Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Em nove estados, há apenas uma loja. Ao todo, a rede tem 56 unidades.

Claudia Vilhena, diretora sênior de Marketing, Membership e Loyalty da empresa, explica que o Ceará virou alvo da expansão pelo forte resultado de vendas.

“Temos uma base de sócios muito ativa no Ceará. O nosso primeiro clube é bastante antigo, inaugurou em 2009, e já é enraizado na cidade. Estamos otimistas com o novo clube, porque sentimos uma receptividade muito grande na praça”, afirmou a executiva em entrevista ao Diário do Nordeste.

A primeira unidade do Sam's Club em Fortaleza, no Bairro Papicu, concentra mais de 75 mil sócios. Já a unidade a ser inaugurada no Bairro Luciano Cavalcante já tem 26 mil clientes associados - a empresa começou a atuar há cerca de quatro meses no cadastro de associados.

A expectativa da empresa é que a nova loja tenha comportamento de vendas semelhante a da unidade do Papicu. O segundo Sam's Club em Fortaleza está instalado Reserva Open Mall, no local onde funcionava o hipermercado Carrefour.

O grupo trabalha na conversão de 40 lojas do Carrefour em unidades do Atacadão e do Sam's Club até 2026. Em Fortaleza, todas as unidades da bandeira Carrefour foram encerradas.

CEARENSE SE ADAPTOU A MODELO DE COMPRA

O público consumidor do Ceará se destaca pelo engajamento ao modelo de negócio de clube de compra, segundo Claudia Vilhena. Os fortalezenses entendem o objetivo do Sam's Club de ofertar produtos premium e importados, que dificilmente são encontrados em concorrentes, segundo a executiva.

“A gente tem um conceito de ter três ou pouco mais do que três itens da mesma categoria. Por exemplo, falando de biscoito, não vai encontrar 25 marcas de biscoito de chocolate. Você vai encontrar uma marca muito boa, muito excelente e a marca mais premium possível”, afirma.

Apesar de algumas proximidades, como a quantidade reduzida de marcas e a ausência de serviços como fatiamento de frios, o Sam's não busca concorrer com os atacarejos. Esse modelo de negócio, inclusive, tem crescimento consolidado na Capital.

“O Sam's não vai competir por preço, porque é um momento de compra diferente. O cliente quer comprar alguma coisa diferenciada, com um preço disruptivo. Sim, quer pagar barato, claro. Mas o objetivo não é comprar a cesta básica, é encontrar aquele item surpreendente”, afirma.

Entre os produtos mais consumidos pelos cearenses no Sam's Club, estão vinhos, uísque, itens para casa, carnes e frios.

“Ficamos surpresos com a aderência aos vinhos, o segmento de bebida alcoólica é muito bem aceito no geral no Ceará. Tem uma participação de itens não alimentares muito alta também, então a gente percebe que existe uma vontade de comprar itens de casa, decoração, vestuário”, complementa Vilhena.

Veja as principais categorias de consumo:

Papel e descartáveis;

Refrigerado;

Biscoitos;

Limpeza de casa;

Congelados;

Higiene;

Enlatados;

Bomboniere;

Frutas, legumes e verduras.

GRUPO NÃO DESCARTA NOVAS LOJAS NO CEARÁ NO FUTURO

A expansão do Sam's Club neste primeiro momento se concentrará na conversão de unidades do hipermercado Carrefour encerradas. Em um momento futuro, o clube de compras deve iniciar processo orgânico de crescimento, segundo Claudia Vilhena.

“A gente entende que existe espaço para termos em torno de 100 Sam's Club no Brasil. Imaginamos que devamos explorar essa transição em conversões até o meio de 2025, e aí, sim, partimos para explorar novas regiões. Temos um grande momento de expansão orgânica pela frente, até 2028”, explica.

Vilhena não descarta que outras regiões de Fortaleza e o interior do Ceará recebam unidades nesse processo futuro de expansão, mas ainda não há definição concreta.

A instalação de um Sam's Club em uma nova cidade depende da análise do padrão de consumo dos moradores. A empresa opta por grandes cidades, que tenham participação de consumo relevante nas classes B e C.

“A gente precisa avaliar sempre para onde a gente vai, aonde se tem penetração desse tipo de classe social, ou interesse de produtos que sejam mais aderentes ao modelo de negócio. Dificilmente a gente vai, por exemplo, para algum lugar que tenha uma população pequena, porque é um pouco mais nichado dentro dessa população”, explica.