Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (20)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'As Trapaceiras'. Nesse capítulo, Felipe pede perdão a Mirella por ter se aproximado de Kátia, mas ela não quer vê-lo mais.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Felipe pede perdão a Mirella por ter se aproximado de Kátia, mas ela não quer vê-lo mais. Julian leva Alexandra para a casa de Adelaide. Mirella acusa Kátia de ter acabado com seu namoro, deixando Elias chocado. Kátia explica para Elias que separou Felipe de Mirella para conseguir o dinheiro do tratamento de Ritinha. Romeu se disfarça de caipira e vai cortar seu cabelo com Roberval. Elias expulsa Kátia de casa. Serena aconselha Mirella a perdoar o erro de Felipe. Xavier entrega uma lima a Guto para ajudá-lo em sua fuga. Guto conta para Xavier que vai pegar as jóias de Luna depois que sair da cadeia.

Cristina mostra o exame que Dalila fez e diz a Rafael que aquela é a confirmação de que está grávida. Vera fala para Eduardo que vai embora da cidade, pois se sente culpada demais por ter magoado Alexandra. Crispim vê Kátia chorando. Rafael pede que Serena volte para ele. Rafael conta a Serena que descobriu que foi enganado e pede que o perdoe. Serena diz que vai pensar. Eduardo tenta convencer Vera a não ir embora. Débora aconselha Cristina a apelar para os bons sentimentos de Serena pedindo que abra mão de Rafael. Alexandra ouve vozes que lhe mandam dar um aviso a Serena.

Kátia conta para Crispim que Elias a expulsou de casa. Crispim a convida a se hospedar em sua casa. Roberval leva Romeu para se hospedar na pensão de Divina. Vera garante a Rafael que ele não será feliz se abandonar o filho que Cristina está esperando. Raul diz a Vitório que ficará no caixa do restaurante até Olívia ficar boa da catapora. Vitório fica furioso, mas não sabe como expulsar Raul. Mirna fica radiante ao saber que Kátia vai morar com ela, pois terá alguém para ajudá-la no serviço de casa. Vera fala para Alexandra que pode ficar em seu apartamento.

Alexandra agradece e abraça Vera. Dalila exige que Cristina lhe dê dinheiro ou contará a Rafael que fez o exame de gravidez em seu lugar. Dalila fala para Cristina que quer dinheiro para comprar a casa onde funciona a pensão. Cristina garante a Dalila que lhe dará o dinheiro depois que se casar com Rafael. Vera vai embora da cidade. Cristina pede a Serena para não deixar seu filho ser criado sem um pai. Serena fica angustiada.

Que horas começa?

