Ex-BBB Giovanna Lima rebate críticas após assumir namoro com Lucas Pizane

O ex-BBB Lucas Pizane publicou, na segunda-feira (19), um vídeo do pedido de namoro oficial para Giovanna Lima. Os dois se conheceram no BBB 24, mas o relacionamento só começou após o fim do reality show e o término do namoro do artista.

No X, antigo Twitter, no entanto, Giovanna foi criticada pelo namoro, e acabou rebatendo as críticas: “Engraçado demais ver que a galera cria uma narrativa totalmente mentirosa e distorcida, propaga por aí e acha que tá arrasando”, escreveu a nutricionista.

Veja também Zoeira Enquete Estrela da Casa: parcial aponta quem deve se salvar do reality show Zoeira Kéfera revela motivo do afastamento de Bruna Louise e causa repercussão nas redes Zoeira Filha de Dedé Santana desmente boatos sobre saúde do pai

Nos comentários da postagem, Giovanna recebeu mais críticas, mas o relacionamento também foi elogiado. “Avisa que enquanto tem gente reclamando, vocês estão fazendo um filho”, disse uma pessoa.

“Mas que tu tomou o namorado da menina, isso foi verdade. Desde do BBB, você tava cheia de segundas intenções para cima dele”, disse outra pessoa.

Lucas Pizane namorava Beatriz Esquivel quando participou do BBB 24, e o namoro terminou em maio. Já durante o reality, Giovanna se envolveu com MC Bin Laden, mas o relacionamento não vingou fora do programa.