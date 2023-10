Quem está na roça? Veja nomes e como foi a quarta votação de 'A Fazenda'

Kally Fonseca, André Gonçalves, Jenny Miranda e Nadja Pessoa estão na versão preliminar da quarta roça em "A Fazenda" 2023. A zona de eliminação começou a ser formada na noite dessa terça-feira (17) e, com exceção do ator, que foi vetado, um dos demais competidores pode se salvar ao vencer a Prova do Fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (18).

Com o resultado da dinâmica pelo chapéu, a berlinda estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (19).

Antes mesmo da indicação do fazendeiro, Radamés entregou para Henrique o poder branco. Ao conferir a mensagem, descobriu que tinha que escolher duas pessoas para que Yuri escolhesse quais delas iria para a roça. Nadja Pessoa e Kally Fonseca foram a opção do peão.

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRO

Fazendeiro da semana, Yuri Meirelles acabou indicando Kally para a roça. Na ocasião, ele justificou que, apesar de considerá-la uma amiga, a escolhia por uma questão de estratégia.

"Espero que você não leve para o coração. Você tem umas atitudes explosivas que discordo", explicou.

A peoa concordou que mantém uma amizade com o participante, mas que não são aliados no jogo. "Já esperava estar sentada aqui, só não esperava tão cedo", disse.

QUEM VOTOU EM QUEM

André Gonçalves votou em Cezar Black;

Shay votou em André Gonçalves;

Márcia Fu votou em Cezar Black;

Nadja Pessoa votou em Cezar Black;

Cezar Black votou em Tonzão Chagas;

Jenny Miranda votou em Cezar Black;

Alicia X votou em André Gonçalves;

Radamés votou em André Gonçalves;

Lucas Souza votou em Cezar Black;

Kally Fonseca votou em Nadja Pessoa;

Lilly Nobre votou em Cezar Black;

Tonzão votou em Cezar Black;

Jaquelline votou em Cezar Black;

Sander votou em Cezar Black;

Rachel votou em Nadja Pessoa;

Kamilla Simioni votou em Cezar Black;

Henrique votou em Nadja Pessoa;

WL votou em Cezar Black.

Ao receber 11 votos, Cezar foi o segundo a ocupar o banco da berlinda. Então, puxou Jenny Miranda da baia para compor a zona de eliminação.

RESTA UM E PODER DO LAMPIÃO

Então, Jenny iniciou o resta um e, nele, acabou sobrando Nadja Pessoa.

No entanto, como Radamés ganhou o poder de trocar um peão da roça e indicar outro, devido à chama, escolheu livrar o ex-BBB da berlinda e colocar André Gonçalves — que foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro.