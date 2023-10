Enquete 'A Fazenda': quem deve se livrar da roça e virar fazendeiro da semana?

As peoas Kally Fonseca, Jenny Miranda e Nadja Pessoa disputam a Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (18), em "A Fazenda" 2023. Quem ganhar a dinâmica se livra de ficar na quarta roça do reality show — que já tem André Gonçalves confirmado.

O ator foi vetado de participar da competição por Radamés, que ganhou o poder da chama que o permitiu trocar alguém que estava na berlinda por outro competidor. Ele resolveu tirar Cezar Black da zona de eliminação e enviar o artista.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Nessa terça-feira (17), o fazendeiro Yuri Meirelles teve de optar entre Nadja Pessoa e Kally Fonseca, após o poder branco permitir que Henrique definisse dois competidores para o todo-poderoso escolher sua indicação. O modelo preferiu Kally.

Em seguida, Cezar Black foi o mais votado da casa e puxou Jenny Miranda da baia. No resta um, sobrou Nadja Pessoa.

Por ter ganhado o poder do lampião, Radamés pôde trocar um peão da roça e indicar outro, então escolheu livrar o ex-BBB da berlinda e colocar André Gonçalves — que foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro.