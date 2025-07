Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete observa dois carregadores de mudança na casa do sítio em que vive Leonardo.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira

Odete observa dois carregadores de mudança na casa do sítio em que vive Leonardo. Ana Clara avisa a Odete que precisou trancar a faculdade para cuidar de Nise. Odete demonstra impaciência com Walter. Marco Aurélio conta para Mario Sérgio e Freitas seu plano para se aproximar do sheik.

Walter flagra Odete com Mario Sérgio. Jarbas surpreende Consuêlo. Renato toma uma decisão sobre seu namoro com Solange. Jarbas sofre um acidente de carro. Heleninha percebe o clima hostil entre Ivan e Maria de Fátima. Maria de Fátima flagra César com uma modelo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.