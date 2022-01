Prova da Imunidade do BBB 22: veja quem continua no desafio de resistência

Duas duplas do grupo Pipoca seguem, no início da manhã desta quarta-feira (19), disputando a primeira Prova de Imunidade do BBB 22.

O jogo exige que os confinados permaneçam em pé sem derrubar caixas. Além de não ser indicado ao paredão, cada integrante da dupla vencedora ganhará R$ 10 mil em produtos.

Após 7 horas de duração, ainda permanecem na prova Laís e Bárbara, e Lucas e Luciano.

A dupla mais recente eliminada foi o cearense Vinicius e Natália, por volta de 6h35 desta manhã.

Jessilane e Eslovênia foram as primeiras a deixar a prova após derrubarem os cubos. Já Rodrigo e Eliezer saíram depois de mais de cinco horas de disputa.