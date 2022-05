Paulista ganha 'Expo Favela: O Desafio', reality do 'É de Casa', com app contra violência doméstica

Disputando com outros nove empreendedores, o jovem Mateus de Lima Diniz foi o vencedor do reality 'Expo Favela: o Desafio', quadro do programa 'É de Casa'. A final aconteceu neste sábado (7).

A final foi disputada entre Mateus, de São Paulo, e Liliane Vicente, de Alagoas. Quatro jurados tiveram de decidir o grande vencedor, que levou o prêmio de R$ 80 mil.

"Só tenho que agradecer pelo que viram não só em mim, mas nos dois amigos que estão juntos comigo. Vocês não tão só acreditando em mim, mas estão salvando vidas e, principalmente, mostrando que a favela é potência", comemorou Mateus ao saber do resultado.

Projeto contra violência

Mateus foi o vencedor com o desenvolvimento de um aplicativo que atua no combate à violência contra a mulher, o Todas Por Uma.

Com o prêmio, o jovem vai poder investir no próprio negócio e ampliar a atuação do app, que hoje já está presente em 12 países.