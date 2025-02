Participante de reality surta ao ver traição da namorada ao vivo e reação viraliza

A versão espanhola do reality “Ilha da Tentação” está dando o que falar. Na última segunda-feira (3), um momento da edição que mostra um dos participantes assistindo à traição da namorada ao vivo viralizou nas redes sociais.

Na cena, Montoya, um dos que mais geram entretenimento na edição, é desafiado a ver o vídeo onde sua namorada, Anita, está debaixo do edredom com outro homem. A reação surpreendeu até mesmo a produção do programa: explosivo, o namorado traído começa a correr pela praia em direção à casa na qual a namorada está.

A proposta do programa é justamente testar relacionamentos monogâmicos. Nesta temporada, cinco casais passaram a conviver em duas casas separadas. Para piorar, eles ficam confinados com mulheres e homens solteiros, que têm o papel de seduzi-los.

Ao ver a namorada transando com um dos solteirões da outra casa, o participante se revolta, chora e se senta ao chão. Ele afirma para a tela que a Anita iria se arrepender da decisão. “Nojo, nojo!”, disse.

Em seguida, o homem descreveu que a cena o matou por dentro e que não aguentava mais ver o momento. É quando ele começa a correr em direção a onde está a namorada, inclusive abandonando a apresentadora do programa, que tentou impedi-lo. O participante corre desesperado ao encontro da amada, enquanto grita: “Eu te amo! Onde você está?”.

Repercussão nas redes sociais

As cenas seguintes à descoberta serão exibidas na noite desta quarta (5). No X (antigo twitter) o momento já ultrapassou as 77 milhões de exibições. A atitude da namorada do rapaz gerou controvérsia.

“Ela não fez isso de propósito. É apenas um momento de fraqueza que pode acontecer com qualquer um de nós. No final, ela se arrepende e (percebe que) ama seu parceiro mais do que antes. O engano tem aspectos benéficos”, declarou uma internauta.

“Triste cena. Só quem já passou sabe a dor que é, quando se tem sentimento”, afirmou mais um.

José Carlos Montoya tem 30 anos e nasceu na região de Sevilla, Espanha. Ele já é conhecido do público pela participação em realities, como “Mujeres y hombres y viceversa”, “The language of love” e “El Conquistador”. Neste último, conheceu Anita, a namorada que o traiu na Ilha da Tentação.

