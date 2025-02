Grupo de K-pop Blackpink anuncia turnê mundial e fãs especulam shows no Brasil; veja

O grupo de K-Pop Blackpink anunciou uma nova turnê mundial para 2025 nesta quarta-feira (5). O retorno de Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa foi confirmado no perfil oficial da banda, ainda sem shows confirmados oficialmente. Apesar disso, os fãs brasileiros já começaram especulações sobre a vinda das quatro ao país.

No vídeo de anúncio, vários shows do grupo foram mostrados nas imagens. A suposta pista, no entanto, ficou por conta das várias línguas citadas na publicação, o que poderia fazer referência a diversos países por onde elas farão passagem.

A frase "elas estão de volta", inclusive, deixou os fãs brasileiros cheios de esperança nas redes sociais. Caso os shows do Blackpink passem realmente por aqui, esta será a primeira vinda do grupo coreano ao país.

O Blackpink é considerado um dos maiores grupos de K-Pop do mundo. As integrantes, inclusive, foram as primeiras a alcançar 1 bilhão de visualizações no YouTube. Entre os hits, as artistas colecionam sucessos como 'How You Like That', 'Kill This Love' e 'Pink Venom'.