Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fernando Sampaio eliminado contra Yoná e Rayane
Escolhido pelo fazendeiro Dudu Camargo, ator foi o primeiro indicado à berlinda da quarta roça
O peão Fabiano Moraes, ator e produtor, é apontado em enquete do Diário do Nordeste como o próximo eliminado de "A Fazenda 17", nesta quinta-feira (16). Dos percentuais, ele apresenta o menor para permanecer na casa — com 14,1% do total de votos.
Ele disputa eliminação Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi na quarta roça do reality. O menos votado pelo público será eliminado.
Veja parcial de enquete da quarta roça:
Como foi formada a quarta roça?
Escolha do fazendeiro Dudu Camargo, Fernando foi o primeiro indicado à berlinda, na terça-feira (14).
Em seguida, Yoná ocupou o segundo banco ao ser a mais votada da casa pela segunda semana seguida. Então, a advogada resolveu puxar Rayane da Baia e Matheus sobrou no resta um.
Por ser o último a fechar a berlinda provisória, pôde vetar o ator da Prova do Fazendeiro. Na dinâmica, o modelo venceu os demais e se salvou.