Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fernando Sampaio eliminado contra Yoná e Rayane

Escolhido pelo fazendeiro Dudu Camargo, ator foi o primeiro indicado à berlinda da quarta roça

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Fabiano Moraes, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa estão na quarta roça
Legenda: Fabiano Moraes, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa estão na quarta roça
Foto: Divulgação/Record TV

O peão Fabiano Moraes, ator e produtor, é apontado em enquete do Diário do Nordeste como o próximo eliminado de "A Fazenda 17", nesta quinta-feira (16). Dos percentuais, ele apresenta o menor para permanecer na casa — com 14,1% do total de votos. 

Ele disputa eliminação Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi na quarta roça do reality. O menos votado pelo público será eliminado.

Veja parcial de enquete da quarta roça:

Como foi formada a quarta roça?

Escolha do fazendeiro Dudu Camargo, Fernando foi o primeiro indicado à berlinda, na terça-feira (14). 

Em seguida, Yoná ocupou o segundo banco ao ser a mais votada da casa pela segunda semana seguida. Então, a advogada resolveu puxar Rayane da Baia e Matheus sobrou no resta um.

Por ser o último a fechar a berlinda provisória, pôde vetar o ator da Prova do Fazendeiro. Na dinâmica, o modelo venceu os demais e se salvou.

