Pabllo Vittar participa do quadro “Visitando o Passado” do Caldeirão do Huck neste sábado (26)

Próximo ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta segunda-feira (28) a cantora Pabllo Vittar relembra e compartilha a sua história de vida com o público no programa Caldeirão do Huck, da TV Globo, neste sábado (26). O quadro “Visitando o Passado” reconstruiu a casa onde a artista morou com a mãe e as irmãs, durante dez anos, em Santa Izabel do Pará.

Durante o bate-papo com o apresentador Luciano Huck, a drag queen - ainda sem o figurino de show habitual - relata, no palco, sentir saudades da infância e se surpreende, de modo emocionado, com o anúncio da atração que trará as suas recordações de volta no tempo.

O local onde a família morava amparou os primeiros sonhos da jovem cantora, onde costumava performar desde cedo. A casa era ainda de onde Pabllo saía para cantar no coral de uma igreja e para se apresentar na escola.

Na reconstrução da residência, nos estúdios do Caldeirão, Vittar encontrou a mãe, Verônica, e as irmãs, Phâmela e Polyanna. Ambas recontaram episódios da época que moravam na região antes de o destino mudar o rumo delas.

Legenda: O Ceará vai contar com programações especiais em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Foto: Divulgação/TV Globo

Dia do Orgulho LGBTQIA+

O dia 28 de junho tornou-se um marco do orgulho LGBTQIA+ após uma rebelião contra a violência policial e pela conquista dos direitos civis há, aproximadamente, 52 anos no bar Stonewall Inn, em Nova York, nos Estados Unidos. Desde então, a data é o início das comemorações e manifestações pelo movimento durante o mês de junho.

A partir de segunda-feira (28), a Escola Porto Iracema das Artes e o Centro Cultural Dragão do Mar contarão com programação especial, online e gratuita, em alusão à data via plataforma do YouTube e nas redes sociais.