João Gabriel não gosta de bronca recebida por Thamiris após punição no BBB 25 e reage: 'É o meu jeito'

João Gabriel e Thamiris tiveram uma conversa nada amistosa na casa do Big Brother Brasil (BBB) 25 nesta sexta-feira (14). Embora estivessem a maior parte do tempo abraçados na área externa, os dois discutiram sobre a punição gravíssima que o brother recebeu.

O goiano perdeu 500 estalecas — moeda do BBB para a compra de alimentos – por ter deixado Maike sozinho no quarto do líder na quinta-feira (13), o que é considerado uma infração na “casa mais vigiada do Brasil”.

"Você sabe que você deu um prejuízo f*dido na casa com o Vacilômetro", disparou Thamiris, chamando também o jogador de "o maior vacilão da casa" e cobrando mais responsabilidade. "Você tem que ter humildade e assumir as coisas", enfatizou.

O salva-vidas de rodeio não gostou do comentário. Embora tenha admitido o erro durante a conversa, ele minimizou a punição. "Errei, eu sei que errei, mas ninguém vai passar fome com arroz e feijão", ponderou o brother.

A sister prosseguiu o papo dizendo que João Gabriel deveria pensar mais no jeito de falar após cometer algum erro. "Eu já estava nervoso de ter tomado aquele trem, eu sei que eu errei. É o meu jeito", se defendeu o brother.

"O seu jeito precisa ser reformulado quando você convive com outras pessoas. Quando eu falei humildade, não é que você não seja uma pessoa humilde, mas pra você continuar você precisa saber se comunicar com as pessoas", enfatizou a carioca.