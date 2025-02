Quem ganhou a prova do Líder no BBB 25? Veja detalhes da 5ª disputa do reality

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25 disputam a quinta Prova do Líder do reality show. A dinâmica é de resistência e teve início na noite desta quinta-feira (13).

Apenas duas pessoas já estavam fora da disputa pela liderança: Diogo e Gracyanne Barbosa. Eles foram vetados da prova como consequência do "resta um" realizado nessa quarta-feira (12).

Antes da prova começar, João Gabriel e João Pedro foram eliminados por irem ao banheiro quando já não podia mais sair da sala após o anúncio da prova. Renata também foi desclassificada, mas por ter ido ao quarto usar colírio.

Os seis primeiros a deixarem a prova precisam escolher um envelope com alguma consequência. As possibilidades são:

Dois jogadores vão para a Xepa Um jogador será vetado da próxima Prova do Anjo Um jogador será proibido de receber imunidade Um jogador será enviado ao paredão Um jogador precisará eliminar alguém da prova do líder de resistência em andamento

Caso a prova chegue até o programa ao vivo da noite desta sexta-feira (14), será realizado um quiz com os participantes restantes a partir dos vídeos que serão exibidos no telão. O vencedor do jogo será o novo líder.

VEJA QUEM JÁ FOI ELIMINADO DA PROVA DO LÍDER

Joselma | Consequência= "Você está na Xepa"

Legenda: Cada jogador precisa pressionar um sensor para mantê-lo acionado na Prova do Líder Foto: Reprodução/TV Globo

VEJA QUEM AINDA ESTÁ NA DISPUTA

Maike

Guilherme

Vilma

Diego

Vinicius

Camilla

Daniele

Mateus

Vitória

Thamiris

Aline

ENTENDA A DINÂMICA DA PROVA

Dentro de sua respectiva caixa, cada jogador precisa pressionar um sensor para mantê-lo acionado. Caso deixe de apertar, ele será eliminado.

Haverá chamados durante o período que durar a prova. Esses serão os únicos momentos nos quais o participante poderá deixar de pressionar o sensor.

Nesse momento, a pessoa deve sair da caixa para coletar as moedas lançadas por um celular gigante. Se o tempo acabar e o participante não coletar alguma moeda, ele também está eliminado.