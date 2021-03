Internautas pedem expulsão de Arthur do BBB 21 após acharem que brother forçou beijo em Carla Diaz

O instrutor de crossfit Arthur Picoli está sendo apontado nas redes sociais por ter praticado assédio contra a atriz Carla Diaz, na madrugada deste domingo (21), durante a festa no Big Brother Brasil. Muitos internautas estão pedindo a expulsão do brotther do reality show.

O nome do capixaba foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Internautas repercutiram na rede social vídeos do momento em que a sister tenta se esquivar dos beijos insistentes de Arthur.

O casal aparece sentado conversando no sofá quando o brother chega a puxar a cabeça de Carla, que não responde às investidas.

Veja as reações dos internautas

Festa

Léo Santana e Glória Groove foram as atrações da festa do sábado. A dupla de artistas apresentou pela primeira vez "Arrasta", nova música de trabalho.

Durante a festa, Arthur se declarou para Carla Diaz. Em mais uma conversa sobre a relação dos dois, o instrutor de crossfit disse que cometeu alguns erros, entre eles ter sentido ciúmes de Fiuk.

"Fiquei cego com toda a situação", disse. Em seguida, ele declarou estar apaixonado, apesar de não querer. "Eu não queria que fosse aqui, da forma que está sendo, da forma que eu estou agindo", disse.



"Não sei lidar com sentimento. Não é por mal. Confesso que para mim é difícil admitir que estou gostando de alguém".



Após a declaração, a atriz afirmou para João Luiz que não sentiu segurança. "Ao mesmo tempo que eu queria agarrar ele, eu tenho completamente insegurança depois de tudo que fez comigo".