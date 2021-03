Arthur volta a se irritar com Carla Diaz no BBB 21 e cogita pedir para deixar reality

A relação entre Carla Diaz e Arthur parece estar cada vez mais desgastada no BBB 21. Após série de desentendimentos e frieza da parte do brother desde a última quinta (18), ele voltou a se irritar com a atriz na manhã deste sábado (20).

Durante a compra da Xepa, na qual os participantes fizeram a divisão dos alimentos, o capixaba confessou a Caio que se chateou com comentário da sister.

"Tava conversando sobre a divisão do miojo, porque alguns iam ficar com três, e uns, com dois. Aí ela: 'então não come'", disse ele, contrariado, ao fazendeiro. Além disso, revelou vontade de apertar botão do confessionário para pedir eliminação.

Segundo Arthur, Carla estaria mantendo alianças diretas com os desafetos dele no jogo. "Ela está trocando ideia com todo mundo que quer me tirar daqui", reclamou. "Cê me segura que hoje eu aperto esse botão", também completou durante o diálogo.

Entretanto, Caio aconselhou o colega de confinamento, pedindo para que ele não tomasse nenhuma atitude precipitada. O fazendeiro, inclusive, já havia sido acolhido pelo instrutor de crossfit durante crises em relação ao reality show.

"Pelo menos ninguém te trata mal aqui dentro, nem faz de conta que você não existe", rebateu Arthur.

Até o momento, ele e Carla não conversaram sobre como devem lidar com o relacionamento amoroso no programa.

Manhã com punição

O desentendimento do casal, no entanto, não foi o único fator de reclamação na casa do Big Brother Brasil no início deste sábado. Juliette também aparentou desconforto após tomar punição gravíssima e perder 500 estalecas.

Legenda: Escolhida para o VIP, Juliette tomou punição após comer na Xepa Foto: reprodução/Gshow

O aviso da produção foi dado enquanto a sister dormia e estava relacionado ainda à noite de sexta (19). Logo após ser escolhida pelo líder Gilberto ao grupo VIP, a paraibana continuou comendo jantar preparado na Xepa, algo proibido pelas regras do programa.

Os brothers, que se assustaram com a punição, avisaram Juliette sobre o ocorrido. "O povo se incomoda até com a estaleca dos outros", disse, após recordar o momento.

Além disso, cogitou que, caso estivesse na Xepa, isso seria motivo de votos. "Se eu quiser, até jogo o dinheiro no lixo", completou.