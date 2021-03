Boninho confirma 2º paredão falso no Big Brother Brasil ao responder seguidor no Instagram

O País pediu e o Big Boss resolveu atender. A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil terá um segundo paredão falso, segundo confirmou o diretor do programa, Boninho, em suas redes sociais.

O anúncio agitou as redes sociais, depois de ele responder à pergunta de um seguidor sobre essa dinâmica do jogo.

"Vai ter outro paredão falso bigboss?", perguntou o internauta. "Sim! Minha filha me cobra todos os dias e não vai desistir kkkk", respondeu ele logo em seguida.

Outro seguidor ainda questiona se Boninho teria desistido do paredão falso, quando ele garante: "lógico que não".

Esta será a primeira edição do programa a usar duas vezes o famoso paredão falso, que virou uma das dinâmicas favoritas do público. Nele, um brother é escolhido para ficar em um quarto secreto, assistindo a tudo o que acontece na casa por alguns dias.

O primeiro foi realizado na sexta semana do jogo, quando Carla Diaz foi a escolhida. No entanto, as atitudes da atriz no retorno à casa não agradaram tanto e os telespectadores passaram a pedir novamente por uma eliminação de mentira.