Integrante do grupo de k-pop Stray Kids sofre acidente de carro; grupo tem shows marcados no Brasil

Felix, um dos vocalistas do grupo de k-pop Stray Kids, sofreu um acidente de carro após sair de um encontro com fãs em Seul, a capital da Coreia do Sul, nesse sábado (15). O astro consequentemente teve uma fratura no braço.

De acordo com informações da JYP Ent., empresa responsável pela agenciamento e carreira da banda, o caso não foi grave.

“Após o encontro de fãs, Felix estava em um veículo que, lentamente, saía do estacionamento da Inspire Arena em direção ao saguão principal quando um ônibus, que se movia lentamente atrás, colidiu com a lateral traseira esquerda do veículo”, disse a JYP em comunicado.

“O acidente em si foi pequeno, entretanto a mudança repentina do peso de Felix em seu braço fez com que ele colidisse com o apoio de braço dentro do veículo, resultando em uma fratura”, acrescentou a agência.

Com a situação, o artista vai precisar se ausentar do próximo encontro de fãs, marcado para este domingo (16), também em Seul. Os “stays” (nome do fandom dos kpopeiros) brasileiros inclusive estão contando os dias, pois o grupo se apresenta no Brasil em breve. Os shows acontecem no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, no dia 1 de abril, e no Estádio MorumBIS, São Paulo, nos dias 5 e 6 do mesmo mês.

“Pedimos desculpas aos fãs surpresos com esta notícia repentina. Tenham certeza de que a saúde e a recuperação do artista são nossa maior prioridade, e forneceremos todo o suporte necessário. Além disso, fortaleceremos nossas medidas para garantir que nosso artista possa viajar em um ambiente mais seguro”, concluiu a nota da empresa.