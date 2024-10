Influenciadora expõe detalhes de affair com Everton Cebolinha e dispara: 'Deve perdão'

A separação do jogador cearense Everton Cebolinha com Isa Ranieri, anunciada na última semana, continua causando repercussão nas redes sociais. Rumores de que a influenciadora Ivana Bermanelli teria sido pivô do fim do relacionamento de 8 anos do ex-casal ganharam força após a modelo expor detalhes de um suposto caso com o atleta do Flamengo, em entrevista ao jornal Extra.

Embora o atleta tenha negado a traição, a influenciadora mostrou troca de mensagens com o camisa 11 do clube carioca. Ivana Bermanelli tem 27 anos e mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ela teria, primeiramente, recebido um convite de Cebolinha para ir ao Rio de Janeiro, onde ele mora.

Ela afirmou que a interação começou por meio das redes sociais. "Ele me seguia há muito tempo e sempre olhava meus stories todo dia. Mas não interagia. Até que um amigo em comum foi para o Rio e fez uma chamada de vídeo pra mim. Ele me perguntou: 'Cadê você?'. E ali a gente iniciou uma conversa, uma aproximação", contou a influencer.

Ainda que Everton Cebolinha fosse casado e tivesse um relacionamento público, Ivana assegura que o jogador dizia estar solteiro. Ela disse que não imaginava ter sido um "pivô" da separação.

"Ele me falou que desta vez foi ela quem quis a separação e que não tinha volta, como das outras em que brigaram, e que foi a ex mesmo quem fez todas as malas dele para sair de casa", relembrou a modelo.

Segundo Ivana, o jogador ainda teria alugado um apartamento para recebê-la. "Ele alugou um apartamento e estava lá quando ficamos mais próximos. Na minha cabeça, não havia problema nenhum, já que ambos estávamos livres", complementou.

Ainda de acordo com a influenciadora, eles mantinham uma relação discreta para não chamar a atenção da mídia e evitar repercussão.

Affair mudou após separação vir a público

Ivana Bermanelli contou ainda que o bom relacionamento com Cebolinha mudou quando a separação dele com Isa Ranieri se tornou pública. O atleta teria pedido que ela negasse o affair.

"Ele me mandou uma mensagem escrita assim: 'Conseguiu o que queria, kkk. Bonita estratégia'. E depois me bloqueou de tudo. Nem quis saber da minha versão dos fatos. Mas pediu para que eu negasse que o conhecia, que negasse tudo. E eu disse não. Afinal, eu não fiz nada errado", disse.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Cebolinha afirmou desconhecer "tal pessoa", referindo-se à influenciadora. A postura foi criticada por Ivana e ela aproveitou para se defender, reafirmando não ter sido o motivo da separação do ex-casal.

"Então o cara me deixa exposta à opinião pública, aos xingamentos, sendo julgada como golpista de pensão, amante, maria chuteira... Me chamaram de tudo e mais um pouco. Parece até que eu destruí um casamento. E não fiz isso", argumentou.

"Não foi culpa minha que o Everton tenha se separado. Acho, inclusive, que eles têm que voltar. Mas antes ele deve perdão a mim e à ex-mulher", finalizou a influencer.