Cearense Cebolinha sofre grave lesão no Flamengo, passará por cirurgia e está fora da temporada

Everton Cebolinha, atacante cearense que defende o Flamengo, rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e não jogará mais na temporada 2024. De acordo com informações do ge, o jogador precisará ser submetido a uma cirurgia.

A lesão aconteceu ainda nos minutos iniciais da partida contra o Palmeiras, disputada no último domingo (11). Cebolinha precisou deixar o gramado aos 11 minutos do primeiro tempo do jogo, válido pela Série A do Brasileirão.

Outro jogador do Flamengo também precisará ser submetido a uma cirurgia. Trata-se do lateral-esquerdo Viña. Ele sofreu uma lesão, ainda não especificada, no joelho direito, que também o deve deixar de fora do restante da temporada.

O Flamengo atualmente ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra soma 41 pontos e está atrás de Fortaleza (42 pontos) e Botafogo (43 pontos).