Influenciador Odilon Wagner é encontrado morto em Campina Grande

O influenciador digital e apresentador Odilon Wagner foi encontrado morto em seu apartamento em Campina Grande, Paraíba, nesta quinta-feira (29). Amigos lamentaram o falecimento do jovem de 24 anos por meio das redes sociais, e ainda não se sabe a causa da morte. Odilon era apresentador do São João de Campina Grande.

De acordo com informações do Blog do Márcio Rangel, ele foi encontrado desacordado no apartamento por amigos. Paramédicos tentaram reanimar o paraibano, mas não obtiveram êxito.

Em uma de suas últimas publicações nos stories do Instagram, Odilon deu boa noite e disse que “amanhã cedo tinha aula”. Ele postou ainda um vídeo no escuro escutando a música gospel “Grandes Coisas”, de Fernandinho.

“Grandes coisas estão por vir, grandes coisas irão acontecer neste lugar”, diz trecho da canção.

Luta contra a depressão

Nas últimas semanas, Odilon Wagner compartilhou que foi diagnosticado com depressão severa. Ele sumiu um pouco das redes sociais e falou com seguidores sobre o assunto.

“Perdão! Perdão Deus, perdão a toda minha família, perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minha nesses dias difíceis, aos que se preocuparam, e não soltaram em nenhum momento minhas mãos e ainda estão aqui cmg (sic) nesse processo”, desabafou.