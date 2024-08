Beleza da mãe de Paula Fernandes chama atenção nas redes sociais

Dulce Souza, mãe de Paula Fernandes, teve sua beleza elogiada nas redes sociais. Ela está na companhia da filha artista em Fernando de Noronha, destino que Paula escolheu para celebrar a chegada dos seus 40 anos.

Dulce postou fotos da viagem no Instagram, incluindo com a filha, e recebeu muitas mensagens a elogiando. “São lindas, maravilhosas e muito gatinhas”, escreveu um seguidor. “Bonita igual à filha”, disse outro. “Parando o Instagram com tanta beleza em 3,2,1…”, elogiou mais uma pessoa.

Dulce tem mais de 30 mil seguidores no Instagram e sempre recebe comentários carinhosos dos fãs de Paula Fernandes. Em seu perfil, ela compartilha fotos e vídeos de looks, viagens e ao lado do namorado, Ildo Lizot.